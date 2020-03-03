УК выплатит свердловчанке 34 тысячи за упавшую глыбу льда

3 Март 2020 2020-03-03T10:37:00+03:00

Женщине пришлось долго лечиться после того, как ей на голову свалился слежавшийся снег

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В марте прошлого года в Каменске-Уральском, что в Свердловской области, Валентина проходила по тротуару, как вдруг с крыши дома не нее упал слежавшийся пласт снега. Женщину срочно доставили в травматологическое отделение горбольницы с закрытой черепно-мозговой травмой и рядом других травм.

Валентине долго пришлось лечиться в стационаре, а потом еще дома. Дом, с которого упала наледь, находился в управлении УК «ДЕЗ», в адрес которой женщина и направила требование возместить ей деньги за лечение. Но там ей отказали.

- Тогда женщина обратилась в районный суд, потребовав взыскать с УК 36,5 тысяч, включая все расходы, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Но там требования удовлетворили частично, снизив стоимость выплат.

Но женщина не согласилась и пошла в Свердловский областной суд, но там решение оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU