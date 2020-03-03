УК выплатит свердловчанке 34 тысячи за упавшую глыбу льда
В марте прошлого года в Каменске-Уральском, что в Свердловской области, Валентина проходила по тротуару, как вдруг с крыши дома не нее упал слежавшийся пласт снега. Женщину срочно доставили в травматологическое отделение горбольницы с закрытой черепно-мозговой травмой и рядом других травм.
Валентине долго пришлось лечиться в стационаре, а потом еще дома. Дом, с которого упала наледь, находился в управлении УК «ДЕЗ», в адрес которой женщина и направила требование возместить ей деньги за лечение. Но там ей отказали.
- Тогда женщина обратилась в районный суд, потребовав взыскать с УК 36,5 тысяч, включая все расходы, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Но там требования удовлетворили частично, снизив стоимость выплат.
Но женщина не согласилась и пошла в Свердловский областной суд, но там решение оставили без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU