Коллекторов из Екатеринбурга оштрафовали на 100 тысяч за назойливость
В ноябре 2018 года житель Екатеринбурга Константин заключил договор с компанией микрофинансов. При оформлении займа он дал согласие на взаимодействие от его имени с третьими лицами. Но вернуть всю сумму он не смог, поэтому его дядя и двоюродная сестра стали получать бесконечные звонки с требованием вернуть долг.
- Коллекторы звонили и на фабрику, где работал сам Константин. Причем, в один из дней на фабрику пришло 49 звонков, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Но звонивший не представлялся и угрожал.
Тогда Константин пошел в суд, где компанию микрофинансов решили оштрафовать на 100 тысяч рублей за слишком частые звонки.
ИСТОЧНИК KP.RU