2020-03-03T10:06:38+03:00
Общество

Коллекторов из Екатеринбурга оштрафовали на 100 тысяч за назойливость

За день мужчина, не выплативший долг, получил 49 звонков с угрозами
Мария Трапезникова
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Коллекторов из Екатеринбурга оштрафовали на 100 тысяч за назойливостьКоллекторов из Екатеринбурга оштрафовали на 100 тысяч за назойливостьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ноябре 2018 года житель Екатеринбурга Константин заключил договор с компанией микрофинансов. При оформлении займа он дал согласие на взаимодействие от его имени с третьими лицами. Но вернуть всю сумму он не смог, поэтому его дядя и двоюродная сестра стали получать бесконечные звонки с требованием вернуть долг.

- Коллекторы звонили и на фабрику, где работал сам Константин. Причем, в один из дней на фабрику пришло 49 звонков, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Но звонивший не представлялся и угрожал.

Тогда Константин пошел в суд, где компанию микрофинансов решили оштрафовать на 100 тысяч рублей за слишком частые звонки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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