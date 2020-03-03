Медики спасли жизнь свердловчанке, у которой в коридоре больницы случился инсульт

3 Март 2020 2020-03-03T09:55:38+03:00

Женщина приехала в больницу, чтобы пройти обследование из-за образовавшейся опухоли, и у нее резко потемнело в глазах

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Свердловские медики из неврологического отделения Областной клинической больницы №1 спасли жизнь 34-летней пациентки, у которой прямо в коридоре больницы случился инсульт. Женщина приехала из Ирбита чтобы пройти обследование из-за миксомы (доброкачественной опухоли в предсердии).

- Это произошло, когда я выходила из ординаторской, чтобы пойти на обход. Вместе с сыном женщины мы уложили ее на скамью. Я сразу заметила, что она ничего не может сказать, а рука и нога с правой стороны у нее не работали. У нее развился гемипарез, - рассказала дежурившая в тот день врач-невролог Ольга Луцкович.

Женщину быстро транспортировали в приемное отделение, где ей выполнили компьютерную томографию. Она показала, что у нее нет внутримозгового кровоизлияния. Пациентку госпитализировали в неврологическое отделение – и вскоре она смогла двигать рукой и ногой. Собравшийся консилиум принял решение экстренно удалять миксому, с которой женщина и пришла в больницу.

- Обычно мы не оперируем пациентов с острым инсультом. Но в этом случае операция была выполнена по жизненным показаниям, так как наличие распадающейся желеобразной миксомы грозило повторной закупоркой сосудов головного мозга в случае ее отрыва, - рассказал кардиохирург Никита Ляпунов.

Еще через время состояние женщины полностью стабилизировалось, и ее выписали, направив на реабилитацию в санаторий.

ИСТОЧНИК KP.RU