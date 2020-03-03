2020-03-03T09:24:03+03:00
Общество

На Урале начали строить мост через Нижнетагильский пруд

На работы потратят почти 1,2 миллиарда рублей
Мария Трапезникова
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Фото: проектная документацияФото: проектная документация
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Во втором городе Свердловской области, Нижнем Тагиле, рабочие, наконец, приступили к строительству моста через Нижнетагильский пруд. Специалисты уже начали расчищать территорию, ведущую к месту будущего путепровода.

- Им предстоит заниматься комплексным обустройством подъездов и подходов к мосту, прокладкой сопутствующей инженерной инфраструктуры, в том числе строительством ливневой канализации и соответствующих очистных сооружений, а также благоустройством территории, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. – Общая протяженность участков подъездных работ составит больше 2,5 километра.

Стоимость контракта на три года составляет почти 1,2 миллиарда рублей. работами будет заниматься предприятие «Тагилстрой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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