3 Март 2020 2020-03-03T08:58:30+03:00

Екатеринбуржцы пытались записать своего ребенка в первый класс по поддельным документам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но при проверке свидетельства о регистрации оказалось, что девочка в доме прописана не была

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Прокуратура Ленинского района Екатеринбурге решила провести проверку соблюдения федерального законодательства при приеме детей в 1 классы на будущий учебный год. И нашла нарушения в гимназии №120, где к 1 сентября запланировано четыре первых класса на 120 мест.

- 10 февраля этого года законный представитель ребенка с целью зачислить дочку в 1 класс предоставила свидетельство о регистрации ее в доме скором на один год, - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

А в отделе по вопросам миграции рассказали, что девочка по адресу, указанному в свидетельстве, на самом деле не зарегистрирована. Сейчас на родителя будущего первоклашки завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU