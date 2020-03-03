Никита Михалков откроет на Урале Центр театра и кино

3 Март 2020 2020-03-03T08:31:10+03:00

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В Свердловской области известный режиссер Никита Михалков планирует создать фонд, направленный на поддержку Центра театра и кино. Об этом он рассказал на закрытом показе в конгресс-холле, который прошел вчера. На него были приглашены важные лица, включая и прибывшего с визитом Министра культуры РФ Ольгу Любимову.

- Будет организован фонд, и будет взаимная ответственность, потому что я думаю, что и мы сможем быть полезны из Москвы и Екатеринбургу, и Свердловской области в целом, - цитирует слова Михалкова «ТАСС».

Спонсировать инициативу будет уральский бизнесмен и владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский. Соответствующее соглашение о долгосрочном сотрудничестве было подписано накануне.

Напомним, Центр театра и кино Никиты Михалкова был создан в октябре 2019 года. Его основная задача – популяризация русской литературы и драматургии. Сейчас в Центре работает всего одна труппа, почти все ее члены – выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.

ИСТОЧНИК KP.RU