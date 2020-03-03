Никита Михалков откроет на Урале Центр театра и кино
В Свердловской области известный режиссер Никита Михалков планирует создать фонд, направленный на поддержку Центра театра и кино. Об этом он рассказал на закрытом показе в конгресс-холле, который прошел вчера. На него были приглашены важные лица, включая и прибывшего с визитом Министра культуры РФ Ольгу Любимову.
- Будет организован фонд, и будет взаимная ответственность, потому что я думаю, что и мы сможем быть полезны из Москвы и Екатеринбургу, и Свердловской области в целом, - цитирует слова Михалкова «ТАСС».
Спонсировать инициативу будет уральский бизнесмен и владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский. Соответствующее соглашение о долгосрочном сотрудничестве было подписано накануне.
Напомним, Центр театра и кино Никиты Михалкова был создан в октябре 2019 года. Его основная задача – популяризация русской литературы и драматургии. Сейчас в Центре работает всего одна труппа, почти все ее члены – выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.
ИСТОЧНИК KP.RU