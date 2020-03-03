Очень «замурчательно»: екатеринбуржцев зовут клеить марки с котиками

3 Март 2020 2020-03-03T08:09:47+03:00

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Екатеринбуржцам предлагают купить и приклеить на письма специальные почтовые марки с котиками. Спецпоставка приурочена к празднованию 1 марта Дня кошек в России. Сейчас в Главном отделении «Почты России» (Ленина, 39) хранится порядка 20 тысяч таких марок, выпуск стал продолжением серии «Фауна России».

- Марки номиналом 50 рублей выпущены малым листом с изображением четырех российских пород кошек: «Невская маскарадная», «Уральский рекс», «Курильский бобтейл» и «Донской сфинкс», - рассказали в пресс-службе региональной «Почты России».

Дополнительно к маркам изготовлен специальный штемпель, датированный 3 марта. В качестве изображения на нем использован рисунок подушечки кошачьей лапы.

Для того, чтобы погасить таким штемпелем почтовую продукцию, необходимо приобрести почтовый конверт, наклеить почтовую марку и поставить оттиск таким образом, чтобы он захватывал нижний угол марки.

ИСТОЧНИК KP.RU