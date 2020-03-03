2020-03-03T08:09:47+03:00
Общество

Очень «замурчательно»: екатеринбуржцев зовут клеить марки с котиками

Спецпоставка, приуроченная ко Дню кошек, пришла в отделение Главпочтамта
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба региональной "Почты России"Фото: пресс-служба региональной "Почты России"
Изменить размер текста:

Екатеринбуржцам предлагают купить и приклеить на письма специальные почтовые марки с котиками. Спецпоставка приурочена к празднованию 1 марта Дня кошек в России. Сейчас в Главном отделении «Почты России» (Ленина, 39) хранится порядка 20 тысяч таких марок, выпуск стал продолжением серии «Фауна России».

- Марки номиналом 50 рублей выпущены малым листом с изображением четырех российских пород кошек: «Невская маскарадная», «Уральский рекс», «Курильский бобтейл» и «Донской сфинкс», - рассказали в пресс-службе региональной «Почты России».

Дополнительно к маркам изготовлен специальный штемпель, датированный 3 марта. В качестве изображения на нем использован рисунок подушечки кошачьей лапы.

Для того, чтобы погасить таким штемпелем почтовую продукцию, необходимо приобрести почтовый конверт, наклеить почтовую марку и поставить оттиск таким образом, чтобы он захватывал нижний угол марки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
В Верхней Пышме загорелась кабина крана с рабочим внутри
Врачи и власть хотят снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на Урале на четверть
Сонеты Шекспира в сопровождении саксофонов будут звучать на вокзале Екатеринбург в преддверии 8 марта
Екатеринбург вошел в десятку городов-изменщиков
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ
В Екатеринбурге ищут женщину с веснушками на лице и рыжими волосами
Глава Екатеринбурга отчитал «Гортранс» из-за непутевых водителей автобусов и трамваев
УБРиР: процентную ставку по кредиту теперь определяет клиент
«Биглион» запустил праздничный календарь в честь 10-и летия
На дорогах Екатеринбурга в праздники будут ловить водителей-нарушителей
Открыта продажа жд-билетов для школьников со скидкой 50 % на летний сезон
Чтобы избежать километровых пробок: в праздники на проблемном участке свердловской трассы откроют лишнюю полосу
На Урале ужесточили приговор женщине, которая в пьяном виде дважды переехала школьниц
Проверяли на «детекторе лжи»: на Урале женщину-рецидивистку отправили в тюрьму на 11 лет за убийство знакомого