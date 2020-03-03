Бывший «Уральский пельмень» Мясников обиделся на своих фанатов из-за гневных комментариев

3 Март 2020 2020-03-03T07:56:02+03:00

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Бывший участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников начал сольную карьеру музыканта и стал выпускать клипы в стиле 90-х годов. Последний, который называется «На дискотеке в школе», поклонники не оценили и оставили десятки гневных комментариев под публикацией. Правда, артист не оценил такое отношение.

- Я не думал, что у меня на странице такое количество людей без чувства юмора. А особенно злых и грустных. Пришлось даже заблокировать, им нельзя смотреть клип, - прокомментировал на своей странице в Instagram Мясников.

Экс-"пельмень" Вячеслав Мясников с клипом про школьную дискотеку.Видео: Вячеслав Мясников на YouTube

А видео, кстати, рассказывает историю первой школьной любви спустя десятки лет. Так, спустя 20 лет после выпуска, одноклассники встречаются на школьной дискотеке и влюбляются. А музыкантом на их вечере выступил «сельская звезда» Мясников.

ИСТОЧНИК KP.RU