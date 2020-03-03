Хранил в гараже 70 тысяч упаковок: в Екатеринбурге южанин торговал подпольными сигаретами на 2,3 миллиона

3 Март 2020 2020-03-03T09:25:35+03:00

Мужчину поймала полиция, завела на него дело и отправила под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но его поймала полиция, завела на него дело и отправила под суд

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В Екатеринбурге под суд отправили уроженца Республики Азербайджан, которого обвиняют в нелегальной продаже больше 70 тысяч упаковок сигарет. Все они были без соответствующих маркировок.

Для того, чтобы открыть свой подпольный бизнес, мужчина арендовал гараж на Ботанике, который использовал в качестве склада. После этого выкупил 159 упаковок немаркированных сигарет известных марок и стал перепродавать, расширяя свое «дело». Его удалось поймать в апреле 2019 года.

- В соответствии с федеральным законодательством о табачной продукции и Постановлением Правительства РФ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию РФ табачной продукции» табачные изделия должны быть маркированы акцизными марками, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Но этого сделано не было.

Общая стоимость подпольных сигарет, хранимых в гараже, составила больше 2,3 миллиона рублей. Все они, согласно заключениям экспертов, были созданы с нарушением законодательства.

- Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу. До решения суда обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде, - добавили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU