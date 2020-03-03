«Если хотят честности, то должны вести себя также»: Антон Шипулин потребовал от МОК объективности

3 Март 2020 2020-03-03T07:06:20+03:00

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Уральский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в непрофессионализме и потребовал провести независимое и объективное исследование. Гневный пост он написал на своей странице в Instagram.

Толчком к этому стало заявление адвоката спортсменок Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной в CAS о том, что подписи Григория Родченкова [специалист и руководитель «Антидопингового центра» - прим.ред.] на их документах были поддельными. Это подтвердили британские и российские эксперты.

- Здесь даже не нужно быть юристом, чтобы понять: МОК готовит обвинения по делам наших спортсменов крайне непрофессионально, - написал Шипулин. – Считаю, что вопрос относительно подлинности подписей Родченкова должен быть расследован отдельно. Если от нас требуют честности и открытости, то МОК и CAS должны вести себя в ответ точно так же.

Биатлонист также отметил, что российские спортсмены имеют полное право доказывать свою невиновность. Но сделать это получится, только если «все участники разбирательств будут соблюдать закон, не выдавая подделки за доказательства». В ином случае отечественные спортсмены просто не смогут отстаивать свою позицию в суде.

- Такая ошибка МОК (преднамеренная или нет) может дорого стоить не только нашим спортсменам. Речь идет ведь не только об Олимпийских медалях, званиях призеров и чемпионов Олимпиады. Речь идет и о чести нашей страны, - подытожил Антон Шипулин.

Напомним, раньше мы писали о том, что спортсменов Антона Шипулина, Дмитрия Малышко и Алексея Волкова лишили золотых медалей из-за того, что их партнер по команде Евгений Усюгов был дисквалифицирован из-за допинга в крови.

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ИСТОЧНИК KP.RU