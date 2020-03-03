2020-03-03T06:22:15+03:00
Общество

«В годы войны работала на санитарном поезде»: жительница Екатеринбурга отметила 100-летний юбилей

До 40-х годов Антонина Кутемова училась в мединституте
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Круглую дату отметила жительница Екатеринбурга, участница Великой Отечественной войны Антонина Кутемова – в минувшее воскресенье, 1 марта, ей исполнилось ровно 100 лет. Поздравить ее пришли представители Кировской районной администрации и Комплексного центра соцобслуживания. Ей подарили письмо от президента и памятный подарок.

- За плечами у Антонины Кутемовой непростые годы жизни. Она родилась в 1920 году в Свердловской области, в селе Черноисточинск. Во время учебы в мединституте грянула Великая Отечественная война, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Тогда вместе с другими студентами она ушла на фронт. Из 13 однокурсников домой вернулись только двое. Антонина работала медиком на санитарном поезде и отправляла эшелоны с ранеными на Дальний Восток.

Но вскоре как тяжелобольная была эвакуирована в Нижний Тагил, где в то время работал ее будущий муж. С ним она прожила полвека. До 80 лет Антонина Кутемова работала в аптеке психиатрической больницы, а ее общий медстаж составляет 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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