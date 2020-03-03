Фильм Федорченко о Свердловской киностудии номинирован на премию «Ника»

3 Март 2020 2020-03-03T06:06:08+03:00

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Фильм уральского режиссера Алексея Федорченко про жизнь Свердловской киностудии в эпоху 90-х годов номинирован на очередную премию. «Кино эпохи перемен» поборется за «Нику» в номинации «Лучший неигровой фильм». Информация об этом опубликована на официальном сайте кинопремии.

Победителей «Ники» озвучат уже 29 марта. Выберут их, по традиции, путем тайного голосования.

В этом году кинокартина уже забрала одну из побед на премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон». Фильм выиграл в номинации «Лучший документальный фильм».

Кстати, на прошлой неделе мы рассказывали вам о том, что Алексей Федорченко уже приступил к работе над новой картиной – «Большие змеи Улли-Кале». Специально для этого он на один день превратил Дом Севастьянова в Екатеринбурге в Эрмитаж. Мы даже показывали эксклюзивные кадры со съемочной площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU