2020-03-02T20:01:12+03:00
Спорт

Не хватило агрессии в атаке: «Автомобилист» проиграл «Сибири» в первом матче плей-офф

Встреча завершилась со счетом 0:2
Алина СУРИНА
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Фото: ХК "Автомобилист"Фото: ХК "Автомобилист"
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«Автомобилист» проиграл «Сибири» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Команды играли в родном городе екатеринбургской команды на стадионе «Уралец».

Счет в матче открыл нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен. Второй период прошел без заброшенных шайб. За 55 секунд до конца третьего периода екатеринбуржцам сняли вратаря, и они пропустили второй гол – в пустые ворота отправил шайбу Евгений Чесалин. Встреча завершилась победой гостей со счётом - 0:2.

- В атаке мы недостаточно были агрессивны. Где-то не хватило настырности - по силовым приемам мы сегодня проиграли и по блокированным броскам. Самоотдача была у соперников повыше. Очень сложно было с ударной позиции атаковать, постоянно соперник был перед игроком. Хотя моменты были, но мы их не использовали к сожалению, - прокомментировал игру главный тренер ХК Автомобилист Андрей Мартемьянов.

Следующий матч серии пройдёт 4 марта также в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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