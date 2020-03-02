Жительница Екатеринбурга, служившая медиком на фронте, отметила столетний юбилей

2 Март 2020 2020-03-02T20:20:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Екатеринбурга Антонина Кутемова, служившая медиком на фронте, вчера отметила столетний юбилей. Долгожительницу поздравили представители администрации кировского района и Комплексного центра социального обслуживания населения. Гости вручили имениннице письмо от Президента России Владимира Путина, поздравительный адрес и памятный подарок.

- За плечами у Антонины Кутемовой непростые годы жизни. Она родилась в 1920 году в Свердловской области в селе Черноисточинск. Во время учёбы в медицинском институте грянула Великая Отечественная война. Вместе с другими студентами Антонина ушла на фронт. Из 13 однокурсников вернулись только двое (Антонина Кутемова в том числе), - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Антонина Кутемова служила медиком на санитарном поезде, отправляла эшелоны с ранеными на Дальний Восток. Позднее как тяжелобольная была эвакуирована в Нижний Тагил. Там она познакомилась с мужем, с которым прожила половину века.

Долгожительница до 80 лет работала в аптеке психиатрической больницы. А её общий медицинский стаж составляет 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU