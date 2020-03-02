2020-03-02T18:10:53+03:00
Общество

Журналист из США назвал два типа клоунов в России

Смех в профессии артиста на арене – совсем не главное
Лев ИСТОМИН
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В России есть два типа клоунов - одни смешат, другие стучатся в сердца одиноких людейВ России есть два типа клоунов - одни смешат, другие стучатся в сердца одиноких людейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Американский журналист и волонтер Джастин Лиффландер уже 32 года живет в России. Он приехал в СССР для того, чтобы заниматься дипломатической деятельность. В Новой России Джастин занялся предпринимательской деятельностью и работал журналистом. В начале «нулевых» перешел в сферу волонтерства.

- В начале 2000-х годов я был на благотворительном аукционе, и вот там подошел к микрофону молодой человек с ДТП. Он сказал, что написал несколько картин, которые будут хорошо продаваться. А деньги пойдут на детскую коляску другому инвалиду. Вот этот человек: он еле ходит, но хочет помочь другому человеку. После этого я присоединился к ним, к этой организации, - рассказал на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» Джастин Лиффландер.

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Журналист в образе клоуна много лет ездит с представлениями по детским домам и больницам, чтобы раскрасить жизнь больных детей. По словам Джастина, в России есть два типа клоунов.

Джастин Лиффландер Фото: Павел Кислицын

Джастин ЛиффландерФото: Павел Кислицын

- Одни занимаются развлечением зрителей, а другие могут войти в контакт. У нас главное – войти в контакт. Показать человеку, что он не один, что мы вместе с ним. Тут развлечение вторично, рассказывает американский журналист и волонтер. – Мы не профессионалы. Между профессиональными и непрофессиональными клоунами есть конфликт. Мы волонтеры, которые хотят показать человеку, что мы рядом, а уже потом рассмешить.

Беседовали с гостем ведущие радио Андрей Белоусов и Анастасия Грушецкая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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