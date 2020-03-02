2020-03-02T17:51:36+03:00
Общество

В Екатеринбурге изменится маршрут 26 автобуса

Сейчас он курсирует от ТРК «Глобус» до «Меги»
Алина СУРИНА
Поделиться:
Перевозчик подписывает соглашение с администрацией, чтобы изменить маршрутПеревозчик подписывает соглашение с администрацией, чтобы изменить маршрутФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге изменится маршрут 26 автобуса. Сейчас он курсирует от ТРК «Глобус» до «Меги». В администрации города подтвердили, что маршрут автобуса изменится. Сейчас компания-перевозчик «УралТрейд» готовит документы.

-Готовится дополнительное соглашение с перевозчиком, по которому будут внесены изменения в маршрут, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Планируется, что 26 автобус начнет ездить по новому маршруту через пару недель. Что измениться в администрации пока не раскрывают – это станет известно только после соглашения с перевозчиком.

Напомним, в начале прошлого месяца изменился маршрут автобуса №052. Для удобства пассажиров его продлили до «Полесья».

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
В Верхней Пышме загорелась кабина крана с рабочим внутри
Врачи и власть хотят снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на Урале на четверть
Сонеты Шекспира в сопровождении саксофонов будут звучать на вокзале Екатеринбург в преддверии 8 марта
Екатеринбург вошел в десятку городов-изменщиков
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ
В Екатеринбурге ищут женщину с веснушками на лице и рыжими волосами
Глава Екатеринбурга отчитал «Гортранс» из-за непутевых водителей автобусов и трамваев
УБРиР: процентную ставку по кредиту теперь определяет клиент
«Биглион» запустил праздничный календарь в честь 10-и летия
На дорогах Екатеринбурга в праздники будут ловить водителей-нарушителей
Открыта продажа жд-билетов для школьников со скидкой 50 % на летний сезон
Чтобы избежать километровых пробок: в праздники на проблемном участке свердловской трассы откроют лишнюю полосу
На Урале ужесточили приговор женщине, которая в пьяном виде дважды переехала школьниц
Проверяли на «детекторе лжи»: на Урале женщину-рецидивистку отправили в тюрьму на 11 лет за убийство знакомого