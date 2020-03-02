2 Март 2020 2020-03-02T17:51:36+03:00

Сейчас он курсирует от ТРК «Глобус» до «Меги»

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В Екатеринбурге изменится маршрут 26 автобуса. Сейчас он курсирует от ТРК «Глобус» до «Меги». В администрации города подтвердили, что маршрут автобуса изменится. Сейчас компания-перевозчик «УралТрейд» готовит документы.

-Готовится дополнительное соглашение с перевозчиком, по которому будут внесены изменения в маршрут, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Планируется, что 26 автобус начнет ездить по новому маршруту через пару недель. Что измениться в администрации пока не раскрывают – это станет известно только после соглашения с перевозчиком.

Напомним, в начале прошлого месяца изменился маршрут автобуса №052. Для удобства пассажиров его продлили до «Полесья».

ИСТОЧНИК KP.RU