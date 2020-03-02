В Екатеринбурге нашли 9-летнего Владислава Потапова, который пропал по пути из школы

2 Март 2020 2020-03-02T17:22:43+03:00

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В Екатеринбурге нашли 9-летнего Владислава Потапова, который ушел из школы 27 февраля и не вернулся домой.

- Мальчика нашли рядом с трамвайным кольцом Эльмаша, - расскзали «КП» в ПСО «Прорыв». – Сейчас с ним работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Пока нам неизвестно, где он скрывался пять дней

В пресс-группе городской полиции подтвердили, что ребенка действительно нашли, но более подробная информация появится позже.

ИСТОЧНИК KP.RU