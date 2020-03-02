В Екатеринбурге нашли 9-летнего Владислава Потапова, который пропал по пути из школы
Мальчика искали пять дней
Фото: ПСО "Прорыв"
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В Екатеринбурге нашли 9-летнего Владислава Потапова, который ушел из школы 27 февраля и не вернулся домой.
- Мальчика нашли рядом с трамвайным кольцом Эльмаша, - расскзали «КП» в ПСО «Прорыв». – Сейчас с ним работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Пока нам неизвестно, где он скрывался пять дней
В пресс-группе городской полиции подтвердили, что ребенка действительно нашли, но более подробная информация появится позже.
ИСТОЧНИК KP.RU