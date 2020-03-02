2020-03-02T16:15:10+03:00
Общество

ВТБ запускает короткий номер контакт-центра

У клиентов появится возможность звонить с мобильного телефона, набрав 1000
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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ВТБ запускает короткий номер для быстрой связи со своим контакт-центром. У клиентов появится возможность звонить с мобильного телефона, набрав 1000. Сервис доступен для всех операторов «большой четверки» — МТС, Билайн, МегаФон и Tele2. Пользователи виртуального мобильного оператора ВТБ Мобайл также могут использовать быстрый номер для коммуникаций с контакт-центром.

Позвонив по короткому номеру 1000, клиенты смогут получить консультации по любым возникающим финансовым вопросам, в том числе по оформлению банковских услуг. Звонок по России бесплатный. Также пользователям сервисов ВТБ по-прежнему доступен общий номер горячей линии банка: 8 (800) 100 24 24. Кроме того, клиенты могут оставить письменное обращение на сайте ВТБ.

Данный короткий номер предназначен для звонков клиентов в контакт-центр. С этого номера не будут поступать звонки и CMC-рассылка от сотрудников ВТБ. Поэтому банк рекомендует быть внимательными для обеспечения своей финансовой безопасности.

Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания – вице-президент ВТБ, отметила: «Мы стремимся сделать для клиентов простыми и комфортными инструменты и каналы коммуникации. Новый короткий номер 1000 легко запомнить и использовать на цифровой клавиатуре телефона. Его появление является очередным шагом в развитии удобных сервисов общения с целевой аудиторией».

Всего за 2019 год контакт-центр ВТБ принял более 29 млн звонков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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