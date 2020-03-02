2020-03-02T16:12:19+03:00
Общество

Владелец крана прокомментировал падение стрелы на провода в Екатеринбурге

Троллейбусы встали в обе стороны
Алина СУРИНА
Поделиться:
Стрела крана упала на провода на улице БелинскогоСтрела крана упала на провода на улице БелинскогоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге на улице Белинского стрела крана упала прямо на провода. Движение троллейбусов остановлено в обе стороны. Сейчас на месте работают ремонтная бригада, ГИБДД и спасатели. Компания-застройщик, которой принадлежит кран рассказала почему это случилось.

Гениральный директор компании «Атлас Девелопмент». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гениральный директор компании «Атлас Девелопмент».Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На площадке паркинга одним из субподрядчиков, который использовал маломобильный кран, при производстве плановых ремонтных работ порвался трос, в результате чего секция стрелы опустилась в сторону улицы Белинского. Пострадавших нет, строительство паркинга продолжится другим краном, остановки не будет, - рассказали в пресс-службе компании «Атлас Девелопмент».

Специалисты проводят оценку и ликвидацию последствий. Субподрядчик, который допустил падение стрелы, уже отстранен от работ. Последствия обещают устранить в течение двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Журналист из США назвал два типа клоунов в России
В Екатеринбурге изменится маршрут 26 автобуса
В Екатеринбурге нашли 9-летнего Владислава Потапова, который пропал по пути из школы
Банк Уралсиб предлагает сезонный срочный вклад «Высота»
Министр культуры России Ольга Любимова поддержала «Коляда-театр»
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра
Владелец крана прокомментировал падение стрелы на провода в Екатеринбурге
В поездах дальнего следования холдинга «РЖД» пассажирам предложат постное меню
«Вышла вечером на улицу и пропала»: на Урале два месяца ищут женщину во всем черном
На окраине Екатеринбурга закрывается отделение психбольницы №6
Уральцам, работавшим в ЯНАО бесплатно, выплатили зарплату в три миллиона
Как Горбачев обошел Штаты в последней схватке с Рейганом
Уралец ограбил цветочный ларек, чтобы понравиться девушке
В Екатеринбург прилетела министр культуры РФ, чтобы посмотреть на строящийся «Эрмитаж-Урал»
Участники Великой Отечественной войны и их сопровождающие смогут ездить бесплатно в пригородных поездах на СвЖД
«Готов показать себя во всей красе»: в Екатеринбургском зоопарке появился малыш Карамель
ВТБ Лизинг предлагает новые SKODA KAROQ с выгодой до 9%
На Урале экс-директора МУПа отправили под суд за фиктивное трудоустройство
Покупали на подделки еду: свердловские полицейские поймали банду южан-фальшивомонетчиков
На Урале больше двух месяцев разыскивают женщину со шрамом на колене
Концерт Натальи Орейро в Екатеринбурге перенесли на полгода
На Урале коммунальщиков заставили построить пешеходные дорожки и фонари рядом с ЖД-переездом