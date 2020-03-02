Владелец крана прокомментировал падение стрелы на провода в Екатеринбурге

2 Март 2020 2020-03-02T16:12:19+03:00

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В Екатеринбурге на улице Белинского стрела крана упала прямо на провода. Движение троллейбусов остановлено в обе стороны. Сейчас на месте работают ремонтная бригада, ГИБДД и спасатели. Компания-застройщик, которой принадлежит кран рассказала почему это случилось.

Гениральный директор компании «Атлас Девелопмент».Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На площадке паркинга одним из субподрядчиков, который использовал маломобильный кран, при производстве плановых ремонтных работ порвался трос, в результате чего секция стрелы опустилась в сторону улицы Белинского. Пострадавших нет, строительство паркинга продолжится другим краном, остановки не будет, - рассказали в пресс-службе компании «Атлас Девелопмент».

Специалисты проводят оценку и ликвидацию последствий. Субподрядчик, который допустил падение стрелы, уже отстранен от работ. Последствия обещают устранить в течение двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU