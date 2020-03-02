2020-03-02T14:37:02+03:00
Общество

В поездах дальнего следования холдинга «РЖД» пассажирам предложат постное меню

В дни Великого поста в вагонах-ресторанах поездов и вагонах-бистро высокоскоростных поездов «Сапсан» будет действовать специальное постное меню
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Попробовать предложенные блюда пассажиры смогут более чем в 500 вагонах-ресторанахПопробовать предложенные блюда пассажиры смогут более чем в 500 вагонах-ресторанахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В дни Великого поста со 2 марта по 18 апреля в вагонах-ресторанах поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») и вагонах-бистро высокоскоростных поездов «Сапсан» будет действовать специальное постное меню.

Пассажиры смогут попробовать разнообразные блюда – супы, каши, салаты из свежих овощей. На выбор будут представлены первые и вторые блюда, например, щи с грибами по-монастырски, плов по-бухарски с сухофруктами, ньоки с овощами, лобио из фасоли, пряный рис с овощами и тыквенным соусом, драники из картофеля с грибным соусом и др. В качестве десерта рестораны предложат пассажирам печеные яблочки с грецкими орехами и медом, чиа-пудинг с черной смородиной. Из напитков можно будет заказать различные соки, морсы, чай и воду.

Отметим, что наряду с постными блюдами пассажирам также будет доступно и традиционное меню, включающее в себя мясные и рыбные блюда, а также вегетарианский и детский рационы.

Попробовать предложенные блюда пассажиры смогут более чем в 500 вагонах-ресторанах, курсирующих по сети в составах более чем 200 поездов, а также во всех поездах «Сапсан».

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