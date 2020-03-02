2020-03-02T14:25:56+03:00
Общество

«Вышла вечером на улицу и пропала»: на Урале два месяца ищут женщину во всем черном

Попова Светлана потерялась еще вечером 21 декабря
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской областиФото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской области
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Полиция Алапаевска, что в Свердловской области, разыскивает 55-летнюю Попову Светлану Юрьевну. За помощью обратилась ее дочка, объяснив, что женщина пропала еще перед Новым годом. Вечером 21 декабря она вышла из дома и пропала. Больше о ней ничего не известно.

Приметы: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, овальное лицо, короткие темные волосы, светлые глаза, дугообразные брови, прямая спинка носа, тонкие губы, прямой подбородок и прилегающие уши.

В день пропажи была одета в темное пальто до колен, черную шапку, черные джинсы и валенки.

При себе у нее был паспорт и сотовый телефон.

Если вы вдруг видели где-то Светлану Юрьевну или знаете, где она может быть, позвоните по телефонам: 8 (34346) 3-42-25 в МО МВД России «Алапаевский» или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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