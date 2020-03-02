На окраине Екатеринбурга закрывается отделение психбольницы №6

2 Март 2020 2020-03-02T14:08:28+03:00

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На окраине Екатеринбурга, в поселке Рудный, планируют закрыть геронтологическое отделение психиатрической больницы №6. Все дело в том, что помещение уже непригодно для использования – оно пришло в ветхое состояние. Поэтому отделение переезжает в новое здание, которое находится в Кустовом переулке, 14.

- Всем сотрудникам предложили трудоустройство на новом месте. Практически все согласились, - подтвердили «КП-Екатеринбург» информацию в пресс-службе регионального Минздрава. – Переезд запланирован на 1 мая. Срок госпитализации – 20 дней. У нас есть два месяца на перевод подразделения, пациенты за это время уже успеют закончить курс лечения.

Расстояние между двумя точками, между которыми планируется переезд, - порядка 21 километра. Но в региональном Минздраве уверяют, что никаких неудобств для пациентов не будет – их будут перевозить на машинах.

ИСТОЧНИК KP.RU