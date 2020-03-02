Уральцам, работавшим в ЯНАО бесплатно, выплатили зарплату в три миллиона

2 Март 2020 2020-03-02T13:46:50+03:00

Компания долго не хотела возвращать 32 работникам деньги за труды на Севере

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Прокуратура Кировского района Екатеринбурга решила проверить соблюдение трудового законодательства компании «Монтажэнерго». Поводом стала коллективная жалоба 32 ее сотрудников, которые долгое время трудились в ЯНАО, но, в итоге, остались без зарплаты. Им задолжали порядка 3,2 миллиона рублей.

- Все они работали по поручению «Монтаэнерго». При этом какие-либо документы, устанавливающие права и обязанности при выполнении работ, не оформлялись, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – На момент проверки все 32 человека уже вернулись в Екатеринбург.

В итоге, прокуратура потребовала исправить все нарушения и выплатить сотрудникам всю зарплату. Что и было сделано уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU