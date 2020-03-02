Как Горбачев обошел Штаты в последней схватке с Рейганом

2 Март 2020 2020-03-02T13:44:48+03:00

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Американский журналист, преподаватель и волонтер Джастин Лиффландер рассказал на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» о том, как прошла последняя «дипломатическая схватка» времен Холодной войны в 1986 году между Генеральным секретарем СССР Михаилом Горбачевым и Президентом США Рональдом Рейганом.

- Тогда Рейган выгонял 70 советских дипломатов из консульства в Нью-Йорке. Горбачев сделал очень умный ответный удар, он никого не выгонял, он просто забрал 200 своих сотрудников из посольства США в Москве и Питере, - рассказал «КП-Екатеринбург» Джастин Лиффландер.

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По его словам, после этого шага генсека посольство практически прекратило функционировать, потому что американские дипломаты сами ничего не могли: ни отремонтировать машину и подготовить ее к рабочей поездке, ни приобрести билеты для командировки, ни даже приготовить нормальной еды.

На ситуацию американскому президенту пришлось оперативно отреагировать: он забрал из СССР 90 своих дипломатов, направив в «империю зла» вместо них 90 специалистов, которые обслуживали учреждение. В основном это была молодежь, только что окончившая вузы. Среди них был и Джастин Лиффландер.

* С американским журналистом побеседовали Андрей Белоусов и Анастасия Грушецкая.

ИСТОЧНИК KP.RU