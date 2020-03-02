2020-03-02T19:26:47+03:00
Происшествия

Уралец ограбил цветочный ларек, чтобы понравиться девушке

Но она подарок не приняла, а его поймала полиция
Мария Трапезникова
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Но она подарок не приняла, а его поймала полицияНо она подарок не приняла, а его поймала полицияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Первоуральске, что в Свердловской области, под суд отправили 28-летнего жителя деревни Починок, которая находится в закрытом городе Новоуральск. Молодого человека обвиняют в ограблении цветочного ларька. Инцидент произошел в ноябре прошлого года.

- Мужчина, будучи пьяным, зашел в ларек, подошел вплотную к женщине-продавцу, держа в руках нож, и стал угрожать ей. Приставив оружие к ее горлу, он потребовал передать ему несколько букетов, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуре.

Перепуганная женщина оттолкнула от себя грабителя и выбежала из ларька. После чего молодой человек забрал три букета общей стоимостью больше двух тысяч рублей. Его быстро поймали.

- В ходе допроса он пояснил, что цветы хотел подарить понравившейся ему девушке. Причем, один букет лично ей, второй – ее маме, а третий – ее дочке, - добавили в прокуратуре. – А когда она не приняла подарок, оставил их в коридоре ее дома. Именно там их и обнаружили полицейские.

Свою вину молодой человек полностью признал и раскаялся. На него завели уголовное дело и уже направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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