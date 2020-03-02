В Екатеринбург прилетела министр культуры РФ, чтобы посмотреть на строящийся «Эрмитаж-Урал»

2 Март 2020 2020-03-02T13:15:44+03:00

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В Екатеринбург с официальным визитом прилетела новый министр культуры РФ Ольга Любимова. Она в компании главы города Александра Высокинского посетила строящийся центр «Эрмитаж-Урал».

- Мэр пригласил министра культуры РФ принять участие в торжественной церемонии открытия. В ответ на это Ольга Любимова пообещала включить в свой график посещение уральской столицы, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, «Эрмитаж-Урал» будет состоять из двух частей – культурно-просветительского центра на Вайнера, 11 и фондохранилища на Вайнера, 16. Выбор не случаен, ведь именно там во время Великой Отечественной войны хранились эвакуированные из столицы страны фонды Государственного Эрмитажа. Весной этого года планируется техническая сдача объекта, а в ноябре – торжественное открытие.

Культурно-просветительский центр будет оборудован системами централизованной фильтрации и поддержания влажности воздуха, автономными системами отопления и кондиционирования, а также современным оборудованием для реставрации произведений искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU