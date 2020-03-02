2020-03-02T12:55:09+03:00
Общество

Участники Великой Отечественной войны и их сопровождающие смогут ездить бесплатно в пригородных поездах на СвЖД

Оформить бесплатный билет можно в железнодорожных пригородных кассах и у кассиров в пригородных поездах
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В связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне АО «Свердловская пригородная компания» с 1 марта по 31 декабря 2020 года обеспечит бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также их сопровождающим в пригородных поездах на СвЖД (на территории Свердловской, Тюменской областей и ХМАО-Югры). Количество поездок в течение года не ограничено.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны относятся к категории федеральных льготников. Они могут пользоваться правом безденежного проезда в пригородных поездах или отказаться от пакета социальных услуг и получать взамен денежную компенсацию. В этом году воспользоваться бесплатным проездом смогут все ветераны, включая тех, кто ранее отказался от пакета социальных услуг.

Оформить бесплатный билет инвалиды и участники войны и их сопровождающие могут в железнодорожных пригородных кассах и у кассиров в пригородных поездах на основании сведений о документе, удостоверяющем личность, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу. Это удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны и удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда». В пригородных кассах продажи начинаются за 10 суток.

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Напомним, с этого года ОАО «РЖД» предоставило участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и их сопровождающим бессрочный бесплатный проезд в поездах дальнего следования. Проезд предоставляется в вагонах всех классов обслуживания всех поездов дальнего следования холдинга, курсирующих во внутрироссийском сообщении (включая поезда «Сапсан»). Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов не взимаются. Также с ветерана и его сопровождающего не взимается плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание.

Оформить бесплатный билет можно в кассах дальнего следования АО «ФПК» и его агентов на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу.

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