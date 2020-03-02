2020-03-02T12:21:47+03:00
Общество

«Готов показать себя во всей красе»: в Екатеринбургском зоопарке появился малыш Карамель

Полосатый варан вылупился из яйца еще в 2018 году, но долгое время жил в специальном детском террариуме
Мария Трапезникова
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Фото: Екатеринбургский зоопаркФото: Екатеринбургский зоопарк
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В Екатеринбургском зоопарке появился малыш полосатый варан, которого назвали очень по-сладкому – Карамель. Он вылупился из яйца еще в июне 2018 года и долгое время жил в специальном детском террариуме, скрытом от посторонних глаз.

Но теперь он подрос, возмужал, и готов во всей красе показаться любопытной публике. Его новый дом находится в павильоне «Экзотеррариум», недалеко от родителей – Пастилы и Леденца.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Фото: Екатеринбургский зоопарк

- Полосатые вараны – очень крупные ящерицы, до трех метров в длину. Они сильнее других варанов привязаны к воде, могут даже ночевать в ней, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Как и у всех пресмыкающихся, у варанов активность зависит от температуры окружающей среды. В природе ночью воздух охлаждается сильнее, чем вода, поэтому и ящерицы, ночующие на суше, охлаждаются сильнее. Именно благодаря этому полосатые вараны просыпаются раньше – так они быстрее согреваются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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