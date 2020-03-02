2020-03-02T12:00:53+03:00
Происшествия

На Урале экс-директора МУПа отправили под суд за фиктивное трудоустройство

Зарплату, которая каждый месяц поступала на карты несуществующих сотрудников, мужчина тратил на свои цели
Мария Трапезникова
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На Урале экс-директора МУПа отправили под суд за фиктивное трудоустройствоНа Урале экс-директора МУПа отправили под суд за фиктивное трудоустройствоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сысерти, что в Свердловской области, под суд отправили 46-летнего экс-руководителя МУП «Благоустройство», которого обвиняют в фиктивном трудоустройстве и присвоении себе всех денег. В течение пяти лет, с 2014 по 2015 годы, мужчина трудоустроил к себе четырех человек.

Всем им систематически начислялась зарплата на банковские карты, которая, в итоге, попадала в карман к экс-директору. Общая сумма, которую он заполучил за четыре года, - больше 1,7 миллиона рублей. Все эти деньги он тратил на собственные нужды.

- Гражданин, о котором идет речь, сам осознал после длительного нарушения действующего законодательства нашей страны, что, сколько веревочке не виться – наступит конец, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Он добровольно явился в полицию Сысерти и сдался.

Как добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области, мужчина уже погасил значительную часть всех денег. Уголовное дело, заведенное на него, направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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