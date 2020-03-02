Покупали на подделки еду: свердловские полицейские поймали банду южан-фальшивомонетчиков
Свердловские полицейские задержали двух молодых людей 28 лет, которых подозревают в хранении, перевозке и сбыте фальшивых пятитысячных купюр. Ими оказались уроженцы бывших союзных республик, которые имеют российское гражданство.
В Екатеринбург они приехали в декабре прошлого года из ХМАО и постоянного источника дохода не имели. Полицейские изъяли шесть купюр номиналом в пять тысяч рублей.
Фото: Валерий Горелых
- Фальшивки в целях личного обогащения злоумышленники сбыли в качестве оплаты за продукты питания в различных магазинах Первоуральска и Каменска-Уральского, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Органами внутренних дел установлено, что подозреваемыми через Интернет было приобретено не менее 20 «фантиков» красного цвета.
Во время обысков в квартире, где проживали молодые люди, полицейские обнаружили не только фальшивки, но и травматическое оружие, боеприпасы, наркотики и банковские карты, зарегистрированные на других лиц. Отличить от настоящих банкноты сложно: у подделок были и водяные знаки, и защитная лента.
Фото: Валерий Горелых
Как отметил Горелых, по шести фактам уже возбуждены и расследуются уголовные дела, предусмотренные статьей 186 УК РФ – изготовление, хранение, перевозка или сбыл поддельных денег или ценных бумаг. Максимальный срок, который теперь грозит фальшивомонетчикам, - лишение свободы до восьми лет.
Сейчас полиция устанавливает, причастны ли молодые люди к еще подобным преступлениям и ищет их возможных соучастников.
ИСТОЧНИК KP.RU