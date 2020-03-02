2020-03-02T11:27:30+03:00
Происшествия

Покупали на подделки еду: свердловские полицейские поймали банду южан-фальшивомонетчиков

Максимальный срок, который теперь им грозит, - до восьми лет лишения свободы
Мария Трапезникова
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Фото: Валерий ГорелыхФото: Валерий Горелых
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Свердловские полицейские задержали двух молодых людей 28 лет, которых подозревают в хранении, перевозке и сбыте фальшивых пятитысячных купюр. Ими оказались уроженцы бывших союзных республик, которые имеют российское гражданство.

В Екатеринбург они приехали в декабре прошлого года из ХМАО и постоянного источника дохода не имели. Полицейские изъяли шесть купюр номиналом в пять тысяч рублей.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

- Фальшивки в целях личного обогащения злоумышленники сбыли в качестве оплаты за продукты питания в различных магазинах Первоуральска и Каменска-Уральского, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Органами внутренних дел установлено, что подозреваемыми через Интернет было приобретено не менее 20 «фантиков» красного цвета.

Во время обысков в квартире, где проживали молодые люди, полицейские обнаружили не только фальшивки, но и травматическое оружие, боеприпасы, наркотики и банковские карты, зарегистрированные на других лиц. Отличить от настоящих банкноты сложно: у подделок были и водяные знаки, и защитная лента.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

Как отметил Горелых, по шести фактам уже возбуждены и расследуются уголовные дела, предусмотренные статьей 186 УК РФ – изготовление, хранение, перевозка или сбыл поддельных денег или ценных бумаг. Максимальный срок, который теперь грозит фальшивомонетчикам, - лишение свободы до восьми лет.

Сейчас полиция устанавливает, причастны ли молодые люди к еще подобным преступлениям и ищет их возможных соучастников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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