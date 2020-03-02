2020-03-02T10:58:23+03:00
Общество

На Урале больше двух месяцев разыскивают женщину со шрамом на колене

По факту пропажи следователи завели уголовное дело
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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Следователи Нижних Серег, что в Свердловской области, завели уголовное дело по факту пропажи 33-летней Шафиковой Марины Геннадьевны. Женщина пропала еще 13 декабря прошлого года: вечером она ушла из квартиры, расположенной в городе Михайловск, и больше ее никто не видел.

Особые приметы: шрам в области колена правой ноги.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темные длинные волосы, карие глаза и оттопыренные уши.

В день пропажи была одета в болоньевую куртку черного цвета с капюшоном, белую кофту, синие джинсы, черные сапоги с длинными голенищами на молнии.

Если вы вдруг знаете, где может находиться женщина, позвоните в Нижнесергинский межрайонный следственный отдел СКР по телефону: 8(34398)2-21-98, в МО МВД России «Нижнесергинский» по телефону 8(34398)2-12-54 или по линии «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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