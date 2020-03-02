2 Март 2020 2020-03-02T10:33:32+03:00

На Урале коммунальщиков заставили построить пешеходные дорожки и фонари рядом с ЖД-переездом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура Первоуральска решила проверить соблюдение требований федерального законодательства о транспортной доступности и пришла к неутешительным выводам. Выяснилось, что трасса, которая проходит от пешеходного перехода через ЖД-пути, им не соответствует.

- На участке дороги отсутствуют тротуары, пешеходные дорожки, стационарное освещение, что представляет опасность для пешеходов, в том числе детей, переходящих переезд и продолжающих двигаться по дороге в направление школ, детских садов и магазинов, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Тогда прокуратура обратилась в городской суд с требованием исправить все нарушения до 31 декабря 2021 года. Суд требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU