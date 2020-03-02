Синоптики Екатеринбурга: Эта зима – самая теплая за полтора века

2 Март 2020 2020-03-02T10:12:12+03:00

За три месяца в уральской столице выпало 116% от нормы осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средняя температура воздуха с декабря по февраль составила всего лишь -6,3 градуса

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Теперь официально – эта зима в Свердловской области была самой теплой за последние полтора века. К такому выводу пришли синоптики уральского гидрометцентра.

- Прошедшая зима оказалась самой теплой в истории метеорологических наблюдений. В Екатеринбурге средняя температура периода декабрь-февраль составила всего -6,3°, что на 7° выше климатической нормы и на 1,8° теплее прежних рекордно теплых зим 1982-1983 и 2003-2004 годов (средняя температура -8,1°), - рассказала главный синоптик Среднего Урала Галина Шепоренко.

Кроме этого количество выпавших зимой осадков составило 116% нормы. Иными словами снега накопилось достаточно много, но его дело «подъедают» регулярные оттепели.

- В феврале, по температурному фону больше напоминавшему март, они были особенно частыми. Число дней с плюсовыми значениями температуры составило 9-11, при норме 1-2 дня, - добавила Галина Шепоренко.

ИСТОЧНИК KP.RU