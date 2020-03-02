Синоптики Екатеринбурга: Эта зима – самая теплая за полтора века
Теперь официально – эта зима в Свердловской области была самой теплой за последние полтора века. К такому выводу пришли синоптики уральского гидрометцентра.
- Прошедшая зима оказалась самой теплой в истории метеорологических наблюдений. В Екатеринбурге средняя температура периода декабрь-февраль составила всего -6,3°, что на 7° выше климатической нормы и на 1,8° теплее прежних рекордно теплых зим 1982-1983 и 2003-2004 годов (средняя температура -8,1°), - рассказала главный синоптик Среднего Урала Галина Шепоренко.
Кроме этого количество выпавших зимой осадков составило 116% нормы. Иными словами снега накопилось достаточно много, но его дело «подъедают» регулярные оттепели.
- В феврале, по температурному фону больше напоминавшему март, они были особенно частыми. Число дней с плюсовыми значениями температуры составило 9-11, при норме 1-2 дня, - добавила Галина Шепоренко.
ИСТОЧНИК KP.RU