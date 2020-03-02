2 Март 2020 2020-03-02T10:22:33+03:00

Екатеринбуржец отсудил у коммунальщиков 228 тысяч за колею на дороге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ее длина была больше 35 метров, а высота – семь сантиметров

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В феврале прошло года житель Екатеринбурга Дмитрий, сидя за рулем своего Ford, во время перестроения на соседнюю полосу Московского тракта, попал в колею, после чего его машину выбросило на ограждение. В результате, железо сильно пострадало, стоимость ремонта составила больше 363 тысяч рублей.

- Согласно акту недостатков в содержании дорог, составленному сотрудником ГИБДД, на дорожном полотне была колея длиной 35,7 метров и высотой 7 сантиметров, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – За содержание участка отвечает МБУ «Верх-Исетское ДЭУ».

Тогда Дмитрий пришел в суд с требованием, чтобы коммунальщики выплатили ему всю сумму ремонта, а также сопутствующие расходы. Районный суд признал, что 90% вины лежит на Верх-Исетском ДЭУ и обязал его выплатить автовладельцу чуть больше 38 тысяч рублей.

Но Дмитрий с таким решением не согласился и пошел в Свердловский областной суд. Там выяснили, что водитель двигался со скоростью 40 км/ч и никак не нарушил ПДД. В итоге, коммунальщиков обязали выплатить 228 тысяч рублей с учетом всех расходов и ремонта машины.

ИСТОЧНИК KP.RU