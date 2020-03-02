Свердловские ветераны смогут ездить в электричках бесплатно

2 Март 2020 2020-03-02T09:51:10+03:00

Для того, чтобы получить льготный билет, нужно показать удостоверение участника или инвалида Великой Отечественной войны

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Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Свердловской области, смогут ездить бесплатно в пригородных электричках с 1 марта по 31 декабря этого года. Такая акция приурочена региональной железной дорогой к 75-летию годовщины Победы. Количество поездок в течение этого года не ограничено.

- Инвалиды и участники Великой Отечественной войны относятся к категории федеральных льготников. Они могут пользоваться правом безденежного проезда в пригородных поездах или отказаться от пакета соцуслуг и получать взамен денежную компенсацию, - рассказали в пресс-службе СвЖД.

Оформить бесплатный билет можно в железнодорожных пригородных кассах и у кассиров в пригородных поездах. Для этого нужно будет показать удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны или удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда». В пригородных кассах продажи начинаются за 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU