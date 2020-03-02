2020-03-02T09:46:59+03:00
Общество

В «Екатеринбурггазе» стартовал конкурс мастеров

Весь март профессиональное жюри будет оценивать компетенции специалистов трех производственных управлений
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Фото: предоставлено "Екатеринбурггаз"Фото: предоставлено "Екатеринбурггаз"
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2 марта 2020 года в АО «Екатеринбурггаз» начался конкурс профессионального мастерства среди мастеров служб домовых и подземных сетей. Конкурс мастеров проводится в компании впервые по инициативе генерального директора АО «Екатеринбурггаз» Валерия Боровикова.

Весь март профессиональное жюри во главе с главным инженером «Екатеринбурггаза» Иваном Паслером будет оценивать компетенции специалистов трех Производственных управлений АО «Екатеринбурггаз» прямо на рабочих местах. Жюри будет обращать внимание на все нюансы: от внешнего вида до соблюдения требований безопасности при проведении газоопасных работ, трудовую дисциплину и клиентоориентированность. Также мастеров ждут теоретические испытания на знание законодательства, включая правила охраны труда и промышленной безопасности.

Победители будут определены в номинациях «Лучший мастер службы домовых сетей по техническому обслуживанию газового оборудования» и «Лучший мастер службы подземных сетей». Мастеров, подтвердивших высокую квалификацию по итогам профессиональных состязаний, ждут солидные денежные премии, дипломы и уважение коллег.

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