2020-03-02T09:39:29+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге хозяина-живодера, выбросившего из окна своего пса, хотят отправить в психбольницу

Несчастный случай произошел в декабре 2018 года
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге хозяина-живодера, выбросившего из окна своего пса, хотят отправить в психбольницуВ Екатеринбурге хозяина-живодера, выбросившего из окна своего пса, хотят отправить в психбольницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга требует отправить хозяина-живодера, который выкинул из окна девятого этажа своего пса, в психиатрическую клинику на принудительное лечение. На мужчину уже заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным».

Несчастный случай произошел 11 декабря 2018 года. Хозяин, будучи пьяным, взял своего пса по кличке Гуффи и выкинул из окна своей квартиры, которая находилась на девятом этаже. От полученных травм животное скончалось на месте.

- В связи с тем, что, согласно заключению экспертов, мужчина вследствие психического расстройства во время совершения указанных действий не мог понимать значения своих действий и руководить ими, уголовное дело направлено в районный суд Екатеринбурга для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Недавно мы рассказывали вам жуткую историю, которая произошла на прошлой неделе. Она практически в точности похожа на эту: хозяин-живодер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выкинуть своего пса из окна восьмого этажа. Собака погибла, а мужчину арестовала полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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