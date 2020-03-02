2020-03-02T09:17:47+03:00
Общество

Депутат Екатеринбурга вернулся из Италии и сам посадил себя на карантин

Даже не смотря на то, что в аэропорту проверка тепловизором на коронавирус показала отрицательный результат, Константин Киселев решил перестраховаться
Мария Трапезникова
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Фото: Константин Киселев в FacebookФото: Константин Киселев в Facebook
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Депутат Гордумы Екатеринбурга Константин Киселев вернулся после двухнедельной поездки в Италию, где на прошлой неделе началась вспышка коронавируса, и ради профилактики решил посадить себя на карантин. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

- Я отменяю все встречи, отказываюсь от посещения массовых мероприятий. На две недели точно, до 15 марта, - написал депутат. – С руководством Думы я это согласовал. И был поддержан, тем более, что сегодня именно Дума и депутаты, а не администрация, более жестко ставит вопрос о профилактике и мерах предосторожности.

По прибытии из Италии в Москву депутат прошел стандартную проверку тепловизорами и «оказался чист». У него взяли подписи на двух официальных бумагах со всеми контактными данными и маршрутом передвижения, а также фотографиями паспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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