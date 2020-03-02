На ЖД вокзале Екатеринбурга за 9,8 миллиона сделают высокую платформу

2 Март 2020 2020-03-02T08:45:13+03:00

Пассажирам больше не придется прыгать из вагонов на платформу

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На железнодорожном вокзале Екатеринбурга планируются серьезные изменения – к 2021 году будет реконструирована платформа №4. Рабочие сделают ее высокой, так что пассажирам больше не придется прыгать на платформу из вагонов.

Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, за работы подрядчику планируют заплатить 9,8 миллиона рублей. Проект должен быть готов к 30 ноября.

Рабочим нужно будет так переоборудовать платформу, чтобы она была удобной и для маломобильных групп населения, поскольку «спуск» будет плавным, в виде небольшой горки.

ИСТОЧНИК KP.RU