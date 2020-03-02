2020-03-02T08:45:13+03:00
Общество

На ЖД вокзале Екатеринбурга за 9,8 миллиона сделают высокую платформу

Пассажирам больше не придется прыгать из вагонов на платформу
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
На ЖД вокзале Екатеринбурга за 9,8 миллиона сделают высокую платформуНа ЖД вокзале Екатеринбурга за 9,8 миллиона сделают высокую платформуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга планируются серьезные изменения – к 2021 году будет реконструирована платформа №4. Рабочие сделают ее высокой, так что пассажирам больше не придется прыгать на платформу из вагонов.

Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, за работы подрядчику планируют заплатить 9,8 миллиона рублей. Проект должен быть готов к 30 ноября.

Рабочим нужно будет так переоборудовать платформу, чтобы она была удобной и для маломобильных групп населения, поскольку «спуск» будет плавным, в виде небольшой горки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики Екатеринбурга: Эта зима – самая теплая за полтора века
Екатеринбуржец отсудил у коммунальщиков 228 тысяч за колею на дороге
Свердловские ветераны смогут ездить в электричках бесплатно
В «Екатеринбурггазе» стартовал конкурс мастеров
В Екатеринбурге хозяина-живодера, выбросившего из окна своего пса, хотят отправить в психбольницу
Депутат Екатеринбурга вернулся из Италии и сам посадил себя на карантин
На ЖД вокзале Екатеринбурга за 9,8 миллиона сделают высокую платформу
Экс-сотрудника Фонда капремонта на Урале отправили в тюрьму за подкуп
Уральские «лисицы» разгромили москвичей
«Разрушение – путь в никуда»: в Екатеринбурге начали сносить соцгородок на Уралмаше
Гололед, снег и грязь: в начале недели в Екатеринбург придет плюсовая погода
«Все оборудование отправили в помойку»: в Екатеринбурге волонтеры спасли щенка, провалившегося в выгребную яму посреди кладбища
Ушел с уроков и пропал: в Екатеринбурге ищут 9-летнего мальчика
«Страшно из дома выходить»: жители Сортировки пожаловались на валяющийся на тротуаре кабель
Личность уже установили: в Екатеринбурге на кладбище нашли труп мужчины
Пропал три дня назад: в Екатеринбурге ищут 15-летнего подростка
Автомобиль генерального консула Венгрии попал в аварию в центре Екатеринбурга
Изменился маршрут движения двух трамваев Екатеринбурга
В Екатеринбурге на Масленицу в ЦПКиО пустят дополнительные трамваи
Смотреть с 15 метров: уральские спасатели рассказали о мерах безопасности на Масленице