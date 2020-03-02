Экс-сотрудника Фонда капремонта на Урале отправили в тюрьму за подкуп

2 Март 2020 2020-03-02T08:22:00+03:00

Экс-сотрудника Фонда капремонта отправили в тюрьму на три года за подкуп Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Первоуральске, что в Свердловской области, под суд отправили экс-главного специалиста отдела регионального Фонда капремонта Юрия Винокурова. Его обвиняют по статье «Коммерческий подкуп». В его должностные обязанности входило осуществление технического надзора за качеством работ по капремонту многоквартирных домов.

- С октября 2018 года он вымогал денежные средства у руководителя организации, осуществлявшей работы по капремонту, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по форме КС-2, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Первый раз Винокуров получил от руководителя организации 378 тысяч, а чуть позже еще 150 тысяч рублей. Но при последней передаче денег директор работал «под прикрытием» совместно с УФСБ России по Свердловской области. Так что Винокурова сразу задержали.

Свою вину он признал полностью. А суд назначил ему 3 года и 6 месяцев колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU