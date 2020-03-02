Экс-сотрудника Фонда капремонта на Урале отправили в тюрьму за подкуп
В Первоуральске, что в Свердловской области, под суд отправили экс-главного специалиста отдела регионального Фонда капремонта Юрия Винокурова. Его обвиняют по статье «Коммерческий подкуп». В его должностные обязанности входило осуществление технического надзора за качеством работ по капремонту многоквартирных домов.
- С октября 2018 года он вымогал денежные средства у руководителя организации, осуществлявшей работы по капремонту, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по форме КС-2, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Первый раз Винокуров получил от руководителя организации 378 тысяч, а чуть позже еще 150 тысяч рублей. Но при последней передаче денег директор работал «под прикрытием» совместно с УФСБ России по Свердловской области. Так что Винокурова сразу задержали.
Свою вину он признал полностью. А суд назначил ему 3 года и 6 месяцев колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU