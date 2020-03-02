Уральские «лисицы» разгромили москвичей

2 Март 2020 2020-03-02T08:05:57+03:00

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В минувшие выходные прошел первый матч второго раунда Регулярного чемпионата страны. На паркете встретился действующий чемпион УГМК и подмосковная сборная «Спарта энд К».

- Все игровые акценты «лисицы» расставили на старте встречи, выиграв первую половину с разнице в 50 очков. А уже в начале заключительного десятиминутного отрезка командный результат УГМК перевалил за сотню, - рассказали в пресс-службе клуба.

В итоге, игра закончилась со счетом 118:54 в пользу «лисиц». Напомним, во втором раунде команды продолжают борьбу с учетом ранее проведенных игр. Первые 5 команд сыграют в один круг - по два матча дома и на выезде. Они определят первые пять мест посева в 1/4 финала плей-офф. Оставшаяся четверка сыграет в два круга - друг с другом дома и на выезде. Три лучшие команды получат право сыграть в четвертьфинале.

А ближайший матч у УГМК пройдет уже 4 марта в Екатеринбурге – в рамках второго раунда Регулярного чемпионата страны. Екатеринбурженки сыграют против курского «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU