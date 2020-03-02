2020-03-02T06:48:20+03:00
Общество

«Разрушение – путь в никуда»: в Екатеринбурге начали сносить соцгородок на Уралмаше

Под ковш уже попали несколько жилых домов по улице Авангардной
Мария Трапезникова
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Фото: Дмитрий Москвин в FacebookФото: Дмитрий Москвин в Facebook
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В Екатеринбурге, в районе Уралмаша, снесли часть домов на улице Авангардной. По словам общественника Дмитрия Москвина, который и стал свидетелем этого, ковши экскаваторов уничтожили часть соцгорода района – «последнего цельно сохранившегося микрорайона города».

- Помню, какой восторг эта улица вызвала у эксперта ЮНЕСКО и его супруги, исследовательницы из института Баухаус. Как удивлялись бесхозяйственному отношению профессора и студенты из Нью-Йорка, приехавшие посмотреть советское наследие, - с грустью вспоминает общественник на своей странице в Facebook.

По словам Москвина, снос идет сразу с двух сторон – улицы Кировградской и XXII Партсъезда. Уже снесены больница в медгородке, кинотеатр «Темп» и школа №115, а также застройка трех кварталов по улице Кировградской.

Фото: Дмитрий Москвин в Facebook

Фото: Дмитрий Москвин в Facebook

- Ковш, как мы знаем из неутвержденного проекта генплана до 2035 года, занесен над улицей Ильича. Стоят пустее 4 из 7 здания на площади Первой пятилетки, - добавляет общественник. – Дешевое и некачественное жилье в современной России – это типовые многоэтажки, ради которых не только историю города гробят, но саму возможность в перспективе нескольких десятков лет что-то изменить к лучшему в городе.

Общественник отмечает, что участок под старыми домами соцгородка на Уралмаше – не самый лучший выбор, ведь там не разместить парковку для сотен машин, там нет чистого воздуха и «приличного вида из окна».

- Не в компьютерном симуляторе живем. Очнитесь уже. Малоэтажная застройка соцгорода – это комфортно, экологично, соразмерно человеку, - объясняет Москвин. – Это возможность иметь свой двор. Это зелень прямо за окном. Деревянные дома, если у них есть хозяин, еще и модное место. Разрушение Уралмаша – путь в никуда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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