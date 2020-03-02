2020-03-02T06:28:29+03:00
Общество

Гололед, снег и грязь: в начале недели в Екатеринбург придет плюсовая погода

Рассказываем, чего ждать в первые три дня
Мария Трапезникова
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Рассказываем, чего ждать в первые три дня новой неделиРассказываем, чего ждать в первые три дня новой неделиФото: Алексей БУЛАТОВ
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До следующих праздников осталась ровно неделя, вчера пришла календарная весна, но зима пока не думает уходить. Рассказываем, каких температур ожидать екатеринбуржцам в ближайшие несколько дней.

В понедельник, 2 марта, осадков не обещают, но на дорогах будет очень скользко, так что будьте аккуратны. Температура воздуха поднимется до отметки +2.

В ночь на вторник, 3 марта, будет облачно с прояснениями и без осадков. Столбики термометров опустятся до -3, а днем потеплеет до +3. Ветер северно-западный с порывами до 12 м/сек.

В ночь на среду, 4 марта, осадков также не обещают, температура воздуха составит 0…-2. Днем в некоторых районах города может пройти мокрый снег. Температура поднимется до +2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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