«Все оборудование отправили в помойку»: в Екатеринбурге волонтеры спасли щенка, провалившегося в выгребную яму посреди кладбища

2 Март 2020 2020-03-02T06:15:26+03:00

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Минувшим днем в Екатеринбурге волонтерам пришлось лезть в выгребную яму, чтобы вытащить оттуда провалившегося маленького щенка. Зооспасатели получили звонок от местных жителей, которые пришли на кладбище навестить родственников и услышали вой где-то неподалеку.

- Подошли к общественному туалету и увидели там собаку, которая была прямо на дне ямы. Хорошо, что пока еще не оттаяло полностью. Я сразу позвонила спасателям, - рассказала екатеринбурженка Елена Добрынина. – Очень с дочерью переживали, так как сами ничего сделать не могли. Но собаку спасли! Слезы радости переполняют!

Фото: "Зооспас"

Зооспасатель Евгений Зенков приехал очень быстро и приступил к спецоперации. Глубина ямы была около 2,5 метров. Оборудования пришлось брать много: две веревки, карабин и удочка. И все эти вещи после счастливого спасения были отправлены на помойку.

- Ни один вызов никогда не сопровождался такими тяжелыми материальными потерями! – Рассказывает Евгений. – Саму собачку мы на веревке повозили по глубокому снегу, чтобы хоть немного очистить, но это, кажется, помогло не очень… Дали ей два пакетика кошачьего корма и отпустили.

В Екатеринбурге волонтеры достали собаку из выгребной ямы.Видео: Зооспас

А на выходных мы рассказывали историю одной маленькой уточки из Екатеринбурга, которую зооспасатели пытаются вот уже 10 дней безуспешно поймать. Дело в том, что кто-то заклеил ей скотчем клюв, поэтому птица может есть с большим трудом, но на руки не дается. Поэтому спасти ее до сих пор не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU