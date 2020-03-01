2020-03-01T16:13:16+03:00
Происшествия

Ушел с уроков и пропал: в Екатеринбурге ищут 9-летнего мальчика

Владислава Потапова не видели с 27 февраля
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Фото: ПСО "Прорыв"Фото: ПСО "Прорыв"
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге пропал 9-летний Владислав Потапов. 27 февраля ребенок ушел домой с уроков и пропал. К поискам подключился отряд «Прорыв».

Приметы ребенка. Фото: ПСО "Прорыв"

Приметы ребенка. Фото: ПСО "Прорыв"

Приметы ребенка: рост 130 сантиметров, короткие светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в черную шапку, темную куртку, черные строгие брюки, черные ботинки.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят звонить старшему по поискам Максиму: +7 995 088–85–15. Также в Екатеринбурге разыскивают 15-летнего Максима Соколова, который 27 февраля вышел из дома на Уралмаше и пропал без вести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24