Ушел с уроков и пропал: в Екатеринбурге ищут 9-летнего мальчика

1 Март 2020 2020-03-01T16:13:16+03:00

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В Екатеринбурге пропал 9-летний Владислав Потапов. 27 февраля ребенок ушел домой с уроков и пропал. К поискам подключился отряд «Прорыв».

Приметы ребенка. Фото: ПСО "Прорыв"

Приметы ребенка: рост 130 сантиметров, короткие светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в черную шапку, темную куртку, черные строгие брюки, черные ботинки.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят звонить старшему по поискам Максиму: +7 995 088–85–15. Также в Екатеринбурге разыскивают 15-летнего Максима Соколова, который 27 февраля вышел из дома на Уралмаше и пропал без вести.

ИСТОЧНИК KP.RU