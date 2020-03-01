Ушел с уроков и пропал: в Екатеринбурге ищут 9-летнего мальчика
В Екатеринбурге пропал 9-летний Владислав Потапов. 27 февраля ребенок ушел домой с уроков и пропал. К поискам подключился отряд «Прорыв».
Приметы ребенка. Фото: ПСО "Прорыв"
Приметы ребенка: рост 130 сантиметров, короткие светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в черную шапку, темную куртку, черные строгие брюки, черные ботинки.
Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят звонить старшему по поискам Максиму: +7 995 088–85–15. Также в Екатеринбурге разыскивают 15-летнего Максима Соколова, который 27 февраля вышел из дома на Уралмаше и пропал без вести.
ИСТОЧНИК KP.RU