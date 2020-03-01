2020-03-01T14:30:37+03:00
Общество

«Страшно из дома выходить»: жители Сортировки пожаловались на валяющийся на тротуаре кабель

По словам читателя «КП», кабель остался после замены фонарей
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Жители хрущевки отмечают, что за выходные ситуация не изменилась и кабель по-прежнему лежит на пешеходной зоне. Фото: читатель "КП"Жители хрущевки отмечают, что за выходные ситуация не изменилась и кабель по-прежнему лежит на пешеходной зоне. Фото: читатель "КП"
Изменить размер текста:

На Новой Сортировке коммунальщики оставили на тротуаре разбросанный кабель. Как рассказал «КП-Екатеринбург» читатель Антон, на днях во дворе на Технической, 6 меняли фонарные столбы.

Кабель лежит напротив входа в детский клуб "Звездочка". Фото: читатель "КП"

Кабель лежит напротив входа в детский клуб "Звездочка". Фото: читатель "КП"

- Работу сделали качественно, но кабель так и остался лежать на тротуаре. А если кто-нибудь поскользнется или запнется об него?! Стало страшно из дома выходить! – делится читатель «Комсомолки».

Фото: читатель "КП"

Фото: читатель "КП"

Жители хрущевки отмечают, что за выходные ситуация не изменилась и кабель по-прежнему лежит на пешеходной зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24