«Страшно из дома выходить»: жители Сортировки пожаловались на валяющийся на тротуаре кабель
На Новой Сортировке коммунальщики оставили на тротуаре разбросанный кабель. Как рассказал «КП-Екатеринбург» читатель Антон, на днях во дворе на Технической, 6 меняли фонарные столбы.
Кабель лежит напротив входа в детский клуб "Звездочка". Фото: читатель "КП"
- Работу сделали качественно, но кабель так и остался лежать на тротуаре. А если кто-нибудь поскользнется или запнется об него?! Стало страшно из дома выходить! – делится читатель «Комсомолки».
Фото: читатель "КП"
Жители хрущевки отмечают, что за выходные ситуация не изменилась и кабель по-прежнему лежит на пешеходной зоне.
ИСТОЧНИК KP.RU