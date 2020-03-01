«Страшно из дома выходить»: жители Сортировки пожаловались на валяющийся на тротуаре кабель

1 Март 2020 2020-03-01T14:30:37+03:00

Жители хрущевки отмечают, что за выходные ситуация не изменилась и кабель по-прежнему лежит на пешеходной зоне. Фото: читатель "КП"

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На Новой Сортировке коммунальщики оставили на тротуаре разбросанный кабель. Как рассказал «КП-Екатеринбург» читатель Антон, на днях во дворе на Технической, 6 меняли фонарные столбы.

Кабель лежит напротив входа в детский клуб "Звездочка". Фото: читатель "КП"

- Работу сделали качественно, но кабель так и остался лежать на тротуаре. А если кто-нибудь поскользнется или запнется об него?! Стало страшно из дома выходить! – делится читатель «Комсомолки».

Фото: читатель "КП"

Жители хрущевки отмечают, что за выходные ситуация не изменилась и кабель по-прежнему лежит на пешеходной зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU