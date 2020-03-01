Пропал три дня назад: в Екатеринбурге ищут 15-летнего подростка

1 Март 2020 2020-03-01T12:09:00+03:00

Всех, кому что либо известно о место нахождении Соколова Максима, просят звонить старшему поиска Максиму «Гром». Номер для связи +79950888515. Фото: ПСО "Прорыв"

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В Екатеринбурге объявили в розыск 15-летнего Максима Соколова. Подросток не вернулся домой 27 февраля, поисками уже занимается отряд «Прорыв».

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.

Был одет в спортивные штаны Kapa с белыми лампасами во всю длину штанины, черную толстовку с красной надписью на груди, темно-синюю куртку с ярко оранжевыми вставками, по молнии, на карманах и на рукавах и черные кроссовки с белой подошвой.

Фото: ПСО "Прорыв"

Всех, кому что либо известно о место нахождении Соколова Максима, просят звонить старшему поиска Максиму «Гром». Номер для связи +79950888515.

Напомним, что в прошлом году всю Россию шокировала история 27-летней Ксении Каторгиной, которую убили на Уралмаше из-за внедорожника Audi.

ИСТОЧНИК KP.RU