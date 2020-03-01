Автомобиль генерального консула Венгрии попал в аварию в центре Екатеринбурга
В Екатеринбурге в аварию попал Volkswagen Passat, принадлежащий генеральному консулу Венгрии. По данным издания «Лампа», ДТП произошло на улице Мамина-Сибиряка, а в машине находился заместитель консула Эндре Кадаш.
Виновником аварии стал водитель минивена по фамилии Рахимов, работающий инженером. Он не заметил консульскую иномарку и влетел в нее. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал. В УГИБДД по Екатеринбургу заявили, что прокомментируют инцидент позже.
Напомним, что осенью 2018 года в Екатеринбурге был ограблен генеральный консул Германии.
ИСТОЧНИК KP.RU