Автомобиль генерального консула Венгрии попал в аварию в центре Екатеринбурга

1 Март 2020 2020-03-01T10:37:35+03:00

Виновник аварии не заметил стоящий седан и влетел в него Фото: Артем КИЛЬКИН

К счастью, никто из участников ДТП не пострадал

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В Екатеринбурге в аварию попал Volkswagen Passat, принадлежащий генеральному консулу Венгрии. По данным издания «Лампа», ДТП произошло на улице Мамина-Сибиряка, а в машине находился заместитель консула Эндре Кадаш.

Виновником аварии стал водитель минивена по фамилии Рахимов, работающий инженером. Он не заметил консульскую иномарку и влетел в нее. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал. В УГИБДД по Екатеринбургу заявили, что прокомментируют инцидент позже.

Напомним, что осенью 2018 года в Екатеринбурге был ограблен генеральный консул Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU