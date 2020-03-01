В Екатеринбурге на Масленицу в ЦПКиО пустят дополнительные трамваи
Сегодня в ЦПКиО имени Маяковского пройдет празднование Масленицы. По этому поводу руководство гортранса приняло решение пустить дополнительные автобусы к парку.
1 марта до станции «ЦПКиО» будут ходить трамваи маршрутов № 4, 5, 8, 15, 18, 25 и 32.
Расписание трамваев. Фото: Гортранс Екатеринбурга
Маршрут № 15: отправление от «40 лет ВЛКСМ» в 09:56, прибытие в 10:33, далее до «Вторчермета».
Маршрут № 32: отправление от «40 лет ВЛКСМ» в 10:17, прибытие в 10:54, далее ко «Дворцу спорта».
Маршрут № 18: отправление от «Шарташа» в 10:22, прибытие в 10:57, далее по Луначарского, Ленина, Татищева, до «Вогоградской».
Маршрут № 5: отправление от «Площади 1-й пятилетки» в 10:13, прибытие в 11:06, далее по Луначарского и Космонавтов до «Площади 1-й пятилетки».
Маршрут № 25: отправление от «Фрезеровщиков» в 10:47, прибытие в 11:33, далее до «Керамической».
Маршрут № 8: отправление от «Машиностроителей» в 14:52, прибытие в 15:57, далее по Луначарского, Ленина, Уральской до «Машиностроителей».
Маршрут № 5: отправление от «Площади 1-й пятилетки» в 15:19, прибытие в 16:11, далее по Луначарского и Космонавтов до «Площади 1-й пятилетки».
Маршрут № 4: отправление от «Южной» в 15:29, прибытие в 16:18, далее до «Шарташа».
Маршрут № 15: отправление от «Вторчермета» в 15:44, прибытие в 16:25, далее до «40 лет ВЛКСМ».
Маршрут № 25: отправление от «Керамической» в 15:42, прибытие в 16:32, далее до «Фрезеровщиков».
Маршрут № 15: отправление от «Вторчермета» в 16:27, прибытие в 17:08, далее до «40 лет ВЛКСМ».
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ИСТОЧНИК KP.RU