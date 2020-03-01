Смотреть с 15 метров: уральские спасатели рассказали о мерах безопасности на Масленице
Масленица - древний славянский праздник, связанный с народными гуляньями, катанием на санях, поеданием блинов. Сегодня, в Прощённое воскресенье, он завершается сжиганием чучела Масленицы.
Вот несколько советов от свердловских спасателей, которые помогут вам провести праздник не только весело, но и безопасно.
- место для сжигания чучела должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий, сооружений и других построек;
- организаторы праздника должны позаботиться о наличии огнетушителей и в случае надобности обеспечить беспрепятственный проезд транспорта экстренных служб;
- рядом со сжигаемым чучелом не должны находиться посторонние люди, особенно дети; оптимальное расстояние до зрителей – не менее 15 метров;
- при сжигании чучела Масленицы нужно также учитывать погодные условия: опасно поджигать чучело при сильном ветре;
- в конце праздника надо убедиться в отсутствии горящих или тлеющих остатков чучела.
Часто Масленицу сжигают рядом с водоемами. Помните, что собираться на льду большими группами людей, бегать и прыгать на нем – опасно.
Не стоит забывать и правила безопасности катания на санках или ватрушках. Заранее проверьте, нет ли на склонах горы резких поворотов, торчащих из-под снега камней, не выходит ли он на проезжую часть или на опасный участок водоёма
ИСТОЧНИК KP.RU