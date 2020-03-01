Смотреть с 15 метров: уральские спасатели рассказали о мерах безопасности на Масленице

1 Март 2020 2020-03-01T08:43:16+03:00

Сегодня, в Прощённое воскресенье, он завершается сжиганием чучела Масленицы Фото: Тимур ХАНОВ

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Масленица - древний славянский праздник, связанный с народными гуляньями, катанием на санях, поеданием блинов. Сегодня, в Прощённое воскресенье, он завершается сжиганием чучела Масленицы.

Вот несколько советов от свердловских спасателей, которые помогут вам провести праздник не только весело, но и безопасно.

- место для сжигания чучела должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий, сооружений и других построек;

- организаторы праздника должны позаботиться о наличии огнетушителей и в случае надобности обеспечить беспрепятственный проезд транспорта экстренных служб;

- рядом со сжигаемым чучелом не должны находиться посторонние люди, особенно дети; оптимальное расстояние до зрителей – не менее 15 метров;

- при сжигании чучела Масленицы нужно также учитывать погодные условия: опасно поджигать чучело при сильном ветре;

- в конце праздника надо убедиться в отсутствии горящих или тлеющих остатков чучела.

Часто Масленицу сжигают рядом с водоемами. Помните, что собираться на льду большими группами людей, бегать и прыгать на нем – опасно.

Не стоит забывать и правила безопасности катания на санках или ватрушках. Заранее проверьте, нет ли на склонах горы резких поворотов, торчащих из-под снега камней, не выходит ли он на проезжую часть или на опасный участок водоёма

ИСТОЧНИК KP.RU